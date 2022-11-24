الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «أميانتيت»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.24% خاسرًا 26.66 نقطة ليغلق عند مستوى 10938.75 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.19% رابحًا 35.86 نقطة ليغلق عند مستوى 19167 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.6 مليون سهم بقيمة 6.2 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبط 15 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الأدوية بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.20%، يليه قطاعات تجزئة الأغذية، والخدمات التجارية والمهنية، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.77%، 1.76%، 1.74%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.57%، ثم قطاعي التأمين، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.19%، 1.18%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية، والطاقة بنسبة 0.6%، 0.58%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الإعلام والترفيه، والمرافق العامة، والتطبيقات وخدمات التقنية، والصناديق العقارية المتداولة، وإنتاج الأغذية، والبنوك بنسبة 2.63%، 0.75%، 0.59%، 0.23%، 0.18%، 0.15%، على التوالي.

وقفز 47 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “شمس” بنسبة 10%، ثم سهم “أم آي اس” بنسبة 6.40%، ثم سهم “مرافق” بنسبة 3.48%، وتراجع 157 سهمًا على رأسها سهم “أميانتيت” بنسبة 7.15%، ثم سهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 6.88%، ثم سهم “صادرات” بنسبة 5.47%، فيما تصدر سهم “مرافق” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.1 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.05% خاسرًا 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 854.3 ألف سهم بقيمة 236.4 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 4.6% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.48%.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.2%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 7.6% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.57%، وصعد سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 0.18%.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.25% خاسرًا 29.46 نقطة ليغلق عند مستوى 11867.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.3 مليون سهم بقيمة 472.6 مليون ريال عبر تنفيذ 15.1 ألف صفقة، وتراجع 31 سهمًا، وارتفع 12 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها التأمين بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.99%، وأخيرًا قطاعي الصناعات، والعقارات بنسبة 0.45%، 0.44%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.8%، 0.45%، على التوالي.