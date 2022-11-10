الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بسبب استمرار هبوط أسعار النفط

تكبدت سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس، خسائر بسبب استمرار هبوط أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة منخفضاً 1.7% ليصل إلى 11211.7 نقطة.

جاء هبوط أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الطلب على الوقود أثارها تجديد قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

الأسهم السعودية

وبحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا، أو 0.7%، إلى 91.97 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار، أو 1.3%، إلى 84.76 دولار للبرميل.

هبط سهم أرامكو عملاق الصناعة النفطية السعودية 0.3%، وسابك 0.5%، والتصنيع 3.8%، وأنابيب 2.1%.

وفي قطاع البنوك هبط سهم مصرف الراجحي 1.4%، وبنك الرياض 0.95%، والسعودي الفرنسي 1.5%، والبنك الأهلي السعودي 4%.

وبلغت قيمة التداولات 4.8 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 129 مليون سهم.