الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة قطاعي «الإعلام» و«الأدوية»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.2% خاسرًا 25.01 نقطة ليغلق عند مستوى 12621.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.19% رابحًا 41.30 نقطة ليغلق عند مستوى 21574.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.4 مليون سهم بقيمة 7.4 مليار ريال.

الأسهم السعودية تتراجع الخميس

وهبط 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 7.30%، أعقبه قطاعا الأدوية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.45%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.24%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية، والطاقة بنسبة 0.75%، 0.71%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.53%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.26%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الاتصالات، الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%..

وقفز 65 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “علم” بنسبة 6.08%، ثم سهم “الحكير” بنسبة 5.52%، ثم سهم “نقي” بنسبة 4.91%، وتراجع 138 سهمًا على رأسها سهم “الأبحاث والإعلام” بنسبة 8.22%، ثم سهم “ملاذ للتأمين” بنسبة 6.55%، ثم سهم “ساب للتكافل” بنسبة 4.56%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 770.1 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحًا 14.66 نقطة ليغلق عند مستوى 7685.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% رابحًا 17.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8580.05 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحًا 9.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5821.11 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% رابحًا 10.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6122.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 295.9 مليون سهم بقيمة 59.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8%، ثم قطاعي البنوك، والتكنولوجيا بنسبة 0.35%، 0.34%، على التوالي،

وصعد كذلك قطاعي الصناعة، والخدمات المالية بنسبة 0.18%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات المنافع، والتأمين، والاتصالات، والمواد الأساسية، والطاقة بنسبة 2%، 1.19%، 0.57%، 0.33%، 0.08%، على التوالي.