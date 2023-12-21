الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة قطاع البنوك

واصل سوق الأسهم السعودية “تداول”، خسائره بنهاية جلسة اليوم الخميس؛ ليسجل تراجعه الثاني على التوالي، في ظل هبوط جماعي للقطاعات الرئيسية بقيادة قطاع البنوك الأعلى وزناً بالمؤشر.

وأنهى المؤشر العام للسوق “تاسي” تعاملاته متراجعاً 0.69% بخسائر بلغت 80.97 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,621.93 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى 5.25 مليار ريال مقابل 5.77 مليار ريال بالجلسة السابقة، بعد هبوط كميات التداول إلى نحو 201 مليون سهم، مقارنة بـ228.97 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

خسائر قطاع البنوك

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، وتصدر قطاع البنوك خسائر القطاعات الكبرى بعد هبوطه 1.37%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.56%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والمواد الأساسية 0.28% و0.24% على التوالي.

واقتصرت المكاسب على 4 قطاعات، بصدارة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، الذي أغلق مرتفعاً 1.02%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بارتفاع 0.62%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 154 سهماً، تصدرها سهم “رعاية” بعد هبوطه 4.65%، وجاء إغلاق 63 سهماً باللون الأخضر بصدارة سهم “العقارية” الذي أغلق مرتفعاً 4.76%.

وسجل سهم “أرامكو السعودية” أعلى قيمة تداول بـ 370.38 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم “أمريكانا”، بـ بكمية تداول بلغت 20.61 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي أداءً إيجابياً؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً 0.23%؛ بما يعادل 55.1 نقطة؛ صعدت به إلى مستوى 23,782.05 نقطة.

وتصدر سهم “المركز الآلي” مكاسب السوق الموازي، بعد صعوده 8.15%، وكانت أعلى المكاسب لسهم “الراشد للصناعة” الذي أغلق متراجعاً 10.35%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأربعاء بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.09%، ليعاود خسائره بعد 10 جلسات من الارتفاع؛ بضغط قطاعي البنوك والمواد الأساسية.