الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة شركة ولاء

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس، على تراجع بقيادة شركة ولاء ، وصعد المؤشر العام للأسهم السعودية (تاسي) بنحو 21.90 نقطة في ختام الجلسة، ووصل إلى مستوى 11,078.08نقطة، بعدما صعد بمنتصف الجلسة لأعلى مستوياته منذ 28 سبتمبر، أي فيما يقرب من شهرين، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 167.9 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 4.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 399.9 ألف صفقة.

تراجع شركة ولاء

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية اليوم، فكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، العمران، الباحة، التطويرية الغذائية، بحر العرب هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركة ولاء ، أديس، الرياض، الزامل للصناعة، معادن هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.24% و 9.98% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية (نمو حد أعلى)، تعاملات اليوم، على صعود بحوالي 42.57 نقطة، ليغلق عند مستوى 24,139.48 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى 14.1 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 1.1 مليون سهم، تمت من خلال 2,156 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 105 شركات عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 110 شركات.

وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية، ارتفاعا بأسهم 25 شركة، وانخفاضا لأسهم 22 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.