الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة قطاع البنوك

أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الخميس بتراجع ملحوظ بقيادة قطاع البنوك ، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعاً 0.81%، بخسائر بلغت 88 نقطة، هبط بها إلى 10,840.76 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 4.9 مليار ريال، من خلال 173.9 مليون سهم، مقابل 5.5 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 217.6 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

قطاع البنوك يتصدر الخسائر

وأغلقت جميع القطاعات باللون الأحمر، باستثناء قطاعي السلع طويلة الأجل والنقل، حيث صعد الأول 2.86%، وسجل الثاني ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 0.01%.

وتصدر قطاع البنوك خسائر القطاعات الكبرى، بعد هبوطه 1.22%، وتراجع قطاع الاتصالات 1%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والمواد الأساسية 0.16% و0.15% على التوالي.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 156 سهماً تصدرها سهم “مهارة”، بنسبة تراجع بلغت 9.93%، واقتصرت المكاسب على 57 سهماً تصدرها سهم “الباحة” بارتفاع 7.69%.

وتصدر سهم “أرامكو السعودية” نشاط الأسهم من حيث القيمة بـ355.79 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم ” أمريكانا” بكمية تداول بلغت 12.5 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.76%، مضيفا 175.73 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى مستوى 23,223.04 نقطة.

وتصدر سهم “القمم” المكاسب بعد صعوده 12.28%، وسجل سهم “منزل الورق” أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 9.8%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأربعاء متراجعاً 0.16%، ليسجل تراجعه الثاني على التوالي، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى.