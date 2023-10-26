الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة قطاع الرعاية الصحية

أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الخميس باللون الأحمر، بقيادة قطاع الرعاية الصحية، إذ عاود المؤشر خسائره، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، بقيادة “البنوك” الأعلى وزنا في المؤشر.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعاً 0.91%، بخسائر بلغت 95.82 نقطة، هبط بها إلى مستوى 10,408.94نقطة.

وتراجعت قيم التداول بشكل هامشي إلى 4.2 مليار ريال، مقابل نحو 4.5 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 156.17 مليون سهم، مقارنة بـ 187.24 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

تراجع قطاع الرعاية الصحية

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الرعاية الصحية الذي هبط 2.1%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.99%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 1.42% وسجل قطاع الاتصالات تراجعا نسبته 0.77%.

واقتصرت المكاسب على 7 قطاعات، تصدرها قطاع المرافق العامة بارتفاع نسبته 2.59%، وأغلق قطاع الطاقة مرتفعا 0.36%، ليخالف أداء القطاعات الرئيسية.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 153 سهما، بصدارة سهم “الباحة” الذي هبط 7.14%، وجاء إغلاق 62 سهما باللون الأخضر، تصدرها سهم “صناعة الورق” بارتفاع نسبته 4.98%.

وسيطر سهم “أرامكو السعودية” على نشاط الأسهم على كافة مستوياتها بقيمة تداول بلغت نحو 518 مليون ريال، من خلال 15.72 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازية، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.98%، بما يعادل 223.19 نقطة، ليهبط بها إلى مستوى 22,448.49 نقطة.

وتصدر سهم “نسيج للتقنية” خسائر السوق الموازي، بعد هبوطه 7.85%، وكانت أعلى المكاسب لسهم “القمم” الذي أغلق مرتفعا 12.61%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأربعاء مرتفعاَ 1.2%، ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً أعلى مكاسب في 20 جلسة، وسط صعود شبه جماعي للقطاعات.