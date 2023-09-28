الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة سناد القابضة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس على تراجع بقيادة سناد القابضة، وانخفض المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – في ختام الجلسة بنحو 20.98 نقطة إلى مستوى 11,055.96 نقطة، ليتكبد خسائر أسبوعية بواقع 0.31%، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 181.1 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.3 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 408.6 ألف صفقة.

تراجع شركة سناد القابضة

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم، فكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، التعاونية، الدوائية، لومي، الأبحاث والإعلام هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات سناد القابضة ، المنجم، نادك، نقي، سابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.21% و 9.97% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على نمو أيضا بواقع 58.05 نقطة ليغلق عند مستوى 22,690.31 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 34.9 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 3.2 مليون سهم، تمت من خلال 3,209 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 98 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 114 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 32 شركة، وانخفاضا لأسهم 19 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.