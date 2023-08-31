الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة شركة المراعي

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على انخفاض بقيادة شركة المراعي ، إذ تراجع المؤشر بنسبة 0.7% ليصل إلى 11491 نقطة، وبتداولات بلغت 8.771 مليار ريال.

وبحسب «تداول» بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 306.565 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية، نحو 11.538 تريليون ريال.

تراجع أسهم شركة المراعي

ارتفعت أسهم 98 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، فيما انخفضت 112، من بين 228 شركة.

وكانت أسهم شركات، وفرة، والصقر للتأمين، وعذيب للاتصالات، ومهارة، والوطنية للتعليم، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم المراعي، وأكوا باور، ووقت اللياقة، والتعاونية، ورعاية الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و 4.66%.

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 0.01%، ليصل إلى 23654 نقطة، وبتداولات بلغت 60.605 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.640 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 50.854 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 22 شركة، فيما انخفضت 33، من بين 65 شركة مدرجة في السوق الموازية.