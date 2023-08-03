الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة شركة الباحة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” على انخفاض بنسبة 0.89 %، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، ليصل إلى 11375 نقطة، وبتداولات بلغت 5.744 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول” بلغت كمية الأسهم المتداولة 257.9 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.912 تريليون ريال.

صعود سهم شركة الباحة

ارتفعت أسهم 81 شركة، بينما انخفضت 129 ، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم، أنابيب السعودية، وأمريكانا، والحفر العربية، ومسك، وجي آي جي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الباحة ، والنهدي، والسعودي الفرنسي، ونسيج، والبلاد الأكثر انخفاضا.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.88% و 5.56%.

ارتفاع مؤشر نمو

أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.3 %، ليصل إلى 24634 نقطة، وبتداولات بلغت 33.974 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 53.2 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 20 شركة، فيما انخفضت 25، من بين 63 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وانخفض مؤشر المشتقات المالية بنسبة 1.1 %، عند سعر التسوية 1484، بينما انخفض مؤشر الصكوك والسندات عند 936.86 نقطة.