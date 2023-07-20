الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة شركة علم

أنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الخميس بارتفاع هامشي بقيادة شركة علم ، ليعاود المؤشر بذلك صعوده بعد جلستي ارتفاع، وسط تباين قطاعاته الرئيسية.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” مرتفعاً 0.3.% بمكاسب 3.31 نقطة، ليغلق عند مستوى 11,755.94 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 5.83 مليار ريال، مقابل 5.56 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 245.37 مليون سهم مقارنة مع 254 مليون سهم، بجلسة أمس الأربعاء.

صعود شركة علم

وجاء إغلاق 9 قطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الذي صعد 2.82%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.71%، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعا هامشيا نسبته 0.02%.

وأغلقت بقية القطاعات على تراجع، وتصدر قطاع السلع طويلة الأجل الخسائر بعد هبوطه 0.89% وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58% وسجل قطاع البنوك تراجعا نسبته 0.16%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 77 سهما تصدرها ” شركة علم” ، بارتفاع نسبته 5.27%، وجاء إغلاق 140 سهما باللون الأحمر، بصدارة سهم “الباحة” الذي هبط 5.56%.

وسجل سهم “الأهلي” أعلى قيمة تداول بـ 493.49 مليون سهم، وكانت أعلى الكميات لسهم “الباحة” بكمية تداول بلغت نحو 42 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بارتفاع نسبته 0.81%، مضيفا 187.74 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 23,277.4 نقطة.

وتصدر سهم “الرعاية المستقبلية” المكاسب بارتفاع نسبته 8.94%، وسجل سهم الوطنية للبناء والتسويق أعلى الخسائر بنسبة تراجع بلغت 4.87%.

وأنهى المؤشر العام للسوق “تاسي” جلسة أمس الأربعاء متراجعا 0.14%، ليسجل تراجعه الثاني على التوالي، في ظل هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية.