الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة مصرف الراجحي

أنهى مؤشر السوق السعودية، جلسة اليوم الخميس، على تراجع، بقيادة مصرف الراجحي، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.2%، ليغلق عند 11708 نقاط (- 19 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.7 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة،وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 410 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.

مصرف الراجحي يتراجع الخميس

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعا 149.81 نقطة ليقفل عند مستوى 23040.76 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 71.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم، وبقيمة قاربت مليار ريال.

وأنهت أسهم السعودي الفرنسي، وبترورابغ، ولوبريف، وبن داود، ووقت اللياقة، ومجموعة صافولا، وسليمان الحبيب، ومرافق، والمواساة، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وأغلق سهم مجموعة فتيحي، عند 41.25 ريال (- 5 %).

في المقابل، تصدر سهم الموارد، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، عند 130 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليون سهم.

وارتفعت أسهم المطاحن الأولى، وسلوشنز، وأسمنت اليمامة، ونادك، وأسمنت ينبع، بنسب تراوح بين 3 و7 %.

وصعد سهم الباحة، بنسبة 6 %، عند 0.19 يال، وسط تداولات تجاوزت الـ120 مليون سهم.