الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة العربية للتعهدات الفنية

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة العربية للتعهدات الفنية، وذلك في آخر جلساته قبل إجازة عيد الأضحى على انخفاض بنسبة 0.06%، بما يعادل 7.19 نقطة، ليصل إلى مستوى 11458 نقطة، وبتداولات بلغت 6.331 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة وفقا لـ”تداول” 235.139 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 10.894 تريليون ريال.

تراجع العربية للتعهدات الفنية

ارتفعت أسهم 95 شركة، بينما انخفضت أسهم 124، من أصل 228 مدرجة في سوق الأسهم الرئيسية.

وكانت أسهم شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، والسعودية لخدمات السيارات والمعدات ومجموعة فتيجي الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم العربية للتعهدات الفنية ، والدوائية، والدرع العربي، وجزيرة تكافل، ومرنة الأكثر انخفاضا.

وتراوح الارتفاع والانخفاض بين 9.52% و8.25% على التوالي.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية على انخفاض بنسبة 4.1 %، عند النقطة 26147، وبتداولات بلغت 33.871 مليون ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.398 مليون سهم، والقيمة السوقية 64.381 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 32، من بين 62 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وانخفض مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.1%، عند سعر التسوية 1510، فيما ارتفع مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 0.3% عند النقطة 943.79.