الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة السعودية لإعادة التأمين

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات آخر جلسات الأسبوع يوم الخميس على تراجعه الخامس على التوالي بقيادة السعودية لإعادة التأمين إذ استمر المؤشر بسلسلة خسائر متتالية منذ بدء تداولات الأسبوع، دفعته لتكبد خسائر بواقع 157.25 نقطة، وأغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – اليوم على انخفاض بنحو 51.70 نقطة، بما يعادل نسبة 0.46%، ليسجل 11,184.57 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 168.5 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 351.6 صفقة.

السعودية لإعادة التأمين

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم الخدمات الأرضية، أسمنت القصيم، جبل عمر، أسيج، الآمار هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم السعودية لإعادة التأمين ، بوبا العربية، اس تي سي، الرياض، الاستثمار هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.45% و 2.04% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 112.84 نقطة مسجلا 20,079.81 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 23.1 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 224.77 مليون سهم، تمت من خلال 2,152 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 106 شركات عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 103 شركات، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 22 شركة، وانخفاضا لأسهم 26 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.