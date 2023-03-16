الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «هرفي للأغذية»

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع يوم الخميس، بقيادة «هرفي للأغذية» حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة على هبوط بنحو 71.85 نقطة ليصل إلى مستوى 9,976.65 نقطة، بعدما تكبد خسائر أسبوعية بواقع 486.53 نقطة،وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 231.2 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 7.7 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 420.2 صفقة.

تراجع سهم «هرفي للأغذية»

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم أسترا الصناعية، سابتكو، ثمار، الدواء، ساب هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات هرفي للأغذية، الكثيري، أسمنت ينبع، الحمادي، تهامة هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.7% و 6.7%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم ارتفاع بنحو 171.72 نقطة ليستقر عند مستوى 19,011.72 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 13.8 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 197.1 ألف سهم، تمت من خلال 1,579 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ،فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 52 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 160 شركة، و شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 16 شركة، وانخفاضا لأسهم 22 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.