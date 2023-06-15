الأسهم السعودية تغلق الخميس على تراجع بقيادة الإنماء طوكيو مارين

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الخميس على تراجع بقيادة سهم الإنماء طوكيو مارين ، إذ اختتم المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة على انخفاض بنحو 16.89 نقطة، بما يعادل 0.15%، ليسجل 11,516.14 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 282.8 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 7.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 453.5 ألف صفقة.

تراجع سهم الإنماء طوكيو مارين

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات صدر، الأصيل، الدرع العربي، الجزيرة ريت، ساسكو هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين ، شمس، السعودي الألماني الصحية، سدافكو، علم هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و 3.85% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 2,048.72 نقطة مسجلا 26,997.60 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 50.9 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 337.6 ألف سهم، تمت من خلال 4,712 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 89 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 116 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 29 شركة، وانخفاضا لأسهم 22 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.