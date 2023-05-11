الأسهم السعودية تغلق الخميس على ارتفاع كبير بقيادة تهامة للإعلان

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات آخر جلسات الأسبوع يوم الخميس على ارتفاع كبير بقيادة تهامة للإعلان، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على صعود بنسبة 0.88%، بما يعادل 99.60 نقطة، ليسجل 11,392.78 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 224.3 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.2 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 367 صفقة.

صعود سهم تهامة للإعلان

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات تهامة للإعلان والعلاقات العامة ، مجموعة صافولا، إتحاد إتصالات، الرياض، الأصيل هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات سلامة، الصقر للتأمين، الشرقية للتنمية، نقي، جزيرة تكافل هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.09% و1.74% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وصعد سهم تهامة للإعلان والعلاقات العامة بنسبة 8.09% إلى 19.5 ريال سعودي.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 111.88 نقطة مسجلال 21,263.79 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 39 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 760.6 مليون سهم، تمت من خلال 2,580 صفقة.