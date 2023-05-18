الأسهم السعودية تغلق الخميس على ارتفاع ملحوظ بقيادة «التعاونية للتأمين»

أنهى سوق الأسهم السعودية «تداول»، جلسة اليوم الخميس بارتفاع ملحوظ بقيادة «التعاونية للتأمين» ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى، وسط تحسن السيولة.

‌وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعاَ بنسبة 0.59%، بمكاسب بلغت 66.8 نقطة، صعد بها إلى 11,344.4 نقطة.

وارتفعت حركة التداول إلى 6.72 مليار ريال من خلال 216.86 مليون سهم، مقابل 6.02 مليار ريال بتداولات بلغت 204.38 مليون سهم، بنهاية الجلسة السابقة.

صعود التعاونية للتأمين

وغلب اللون الأخضر على القطاعات؛ بقيادة القطاعات الكبرى، التي صعدت بشكل جماعي بصدارة قطاع البنوك الذي صعد 0.96%، وارتفع قطاع الطاقة 0.88%، وبلغت مكاسب قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية 0.25% و0.05% على التوالي.

واقتصرت الخسائر على 3 قطاعات تصدرها قطاع الإعلام والترفيه بتراجع نسبته 2.26%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة تراجع بلغت 1.09%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 132 سهما، وجاء إغلاق 72 سهما باللون الأحمر، واستقر أداء 19 سهما بدون تغيير.

وتصدر سهم«التعاونية للتأمين»، القائمة الخضراء بعد صعوده 7.5% إلى 126.2 ريال، وتلاه سهم الدوائية والراجحي للتأمين التعاوني.

وكانت أكبر الخسائر لسهم الجزيرة كابيتال الذي هبط بنسبة 3.38% إلى 18.3 ريال، وتلاه «جبل عمر» الذي أغلق متراجعا 3.36%.

وسجل سهم «الإنماء» أعلى قيمة تداول بـ 309.92 مليون ريال، فيما تصدر سهم «جبل عمر» نشاط الأهم من حيث الكميات، بكمية بلغت 10.64 مليون سهم.

وأغلق السوق الموازي متراجعا 0.15% بما يعادل 32.14 نقطة، ليصل إلى مستوى 20,832.55نقطة.

وتصدر سهم «كير» الخسائر بنسبة تراجع بلغت 12.87%، وسجل سهم «تدوير» أعلى المكاسب بعد صعوده 9.59%.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي «تاسي» جلسة أمس الأربعاء مرتفعاً 0.64%، ليعاود مكاسب بعد 3 جلسات من التراجع، بدعم قطاعي البنوك والمواد الأساسية.