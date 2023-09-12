الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء منخفضة بقيادة عذيب للاتصالات

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالي السعودي ، انخفاضا ملحوظا بنهاية تداول جلسة الثلاثاء بقيادة عذيب للاتصالات ، حيث تراجع المؤشر العام في الأسهم السعودية خلال التعاملات بنحو 78.88 نقطة أو بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 11156.26 نقطة، وبحجم تداول يقدر بحوالي 6.0 مليار ريال سعودي.

تراجع سهم عذيب للاتصالات

وبالنسبة لحركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم شركات ثمار، والصقر للتأمين، وعناية، وفيبكو، وأمانة للتأمين، هي الأكثر ارتفاعا، بينما أسهم شركات، أنابيب السعودية، وأنابيب، و عذيب للاتصالات ، والمصافي، والأسماك، فكانت هي الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.76% خلال تداول الأسهم السعودية.

وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الثلاثاء، منخفضا بشكل واضح وبنسبة تصل إلى 0.85% أو بمقدار 191.29 نقطة، ليستقر عند مستوى 22365.59 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 67 مليون ريال سعودي تقريبا، وبعدد صفقات يصل إلى 4007 صفقة ضمن تداولات سوق الأسهم السعودية الموازية.