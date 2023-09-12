الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء منخفضة بقيادة عذيب للاتصالات

كانت أسهم شركات ثمار، والصقر للتأمين، وعناية، وفيبكو، وأمانة للتأمين، هي الأكثر ارتفاعا

الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء منخفضة بقيادة عذيب للاتصالات
أيمن عزام

أيمن عزام

5:22 م, الثلاثاء, 12 سبتمبر 23

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالي السعودي ، انخفاضا ملحوظا بنهاية تداول جلسة الثلاثاء بقيادة عذيب للاتصالات ، حيث تراجع المؤشر العام في الأسهم السعودية خلال التعاملات بنحو 78.88 نقطة أو بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 11156.26 نقطة، وبحجم تداول يقدر بحوالي 6.0 مليار ريال سعودي.

تراجع سهم عذيب للاتصالات

وبالنسبة لحركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم شركات ثمار، والصقر للتأمين، وعناية، وفيبكو، وأمانة للتأمين، هي الأكثر ارتفاعا، بينما أسهم شركات، أنابيب السعودية، وأنابيب، و عذيب للاتصالات ، والمصافي، والأسماك، فكانت هي الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.76% خلال تداول الأسهم السعودية.

وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الثلاثاء، منخفضا بشكل واضح وبنسبة تصل إلى 0.85% أو بمقدار 191.29 نقطة، ليستقر عند مستوى 22365.59 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 67 مليون ريال سعودي تقريبا، وبعدد صفقات يصل إلى 4007 صفقة ضمن تداولات سوق الأسهم السعودية الموازية.

أيمن عزام

أيمن عزام

5:22 م, الثلاثاء, 12 سبتمبر 23