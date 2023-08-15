الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء منخفضة بقيادة مشاركة ريت

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الثلاثاء على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي بقيادة سهم شركة مشاركة ريت ، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة منخفضا بنسبة 0.70%، بما يعادل 80.94 نقطة عند مستوى 11,412.88 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 198 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 396.8 ألف صفقة.

تراجع سهم مشاركة ريت

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم شركات بوبا العربية، وكابلات الرياض، والنهدي، وأنابيب، والتعاونية هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات مشاركة ريت ، والباحة، ومعدنية، وأسواق عبدالله العثيم، وإعمار هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.06 % و 7.76 % خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.06% و 7.76%.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.40%، بما يعادل 93.60 نقطة، ليغلق عند مستوى 23,394.77 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 34.8 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 3.8 مليون سهم، تمت من خلال 3,389 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 49 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 168 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 17 شركة، وانخفاضا لأسهم 35 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.