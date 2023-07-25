الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة ميدغلف للتأمين

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالي السعودي ، ارتفاعا ملحوظا بقيادة سهم ميدغلف للتأمين بنهاية تداول اليوم الثلاثاء، حيث صعد المؤشر العام في الأسهم السعودية خلال التعاملات بنسبة 0.68%، بما يعادل 80.78 نقطة، ليصل إلى مستوى 11882.68 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 243 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 6.7 مليار ريال سعودي ، تمت من خلال 404 ألف صفقة تداول.

صعود سهم ميدغلف للتأمين

وبالنسبة لحركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين ، والإنماء، والأبحاث والإعلام، وسيرا، نادك، هي الأكثر ارتفاعا، بينما أسهم شركات الخليج للتدريب، والأصيل، وصدر، ومتطورة، ومجموعة الحكير، فكانت هي الأكثر انخفاضا خلال التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.79% و 3.10% خلال تداول الأسهم السعودية

وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الثلاثاء، مرتفعا بشكل قوي بنسبة 1.15%، بما يعادل 284.89 نقطة ليستقر عند مستوى 25113.16 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 37 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 2.1 مليون سهم من خلال 4224 صفقة.



