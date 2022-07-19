الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط

ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلًا مكاسب قوية للجلسة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

وحققت أسعار النفط مكاسب طفيفة، الثلاثاء، لتعوض بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة، وبعد صعود بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من قلة الإمدادات.

الأسهم السعودية تصعد الثلاثاء

وارتفع مؤشر تاسي عند الإغلاق اليوم بنسبة 1.79% ما يعادل 206 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11761 نقطة. وكان المؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 2.3% في جلسة أمس الاثنين.

وبلغت قيمة التداولات نحو 7.1 مليار ريال، عبر التداول على نحو 190.9 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 173 سهماً مقابل تراجع 29 سهماً من إجمالي 215 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم “المنجم” بنسبة 10% عند سعر 63.8 ريال للسهم، تلاه سهم “أماك” بنسبة 9.93% عند 83 ريالًا، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم “الأبحاث والإعلام” بنسبة ارتفاع 9.9% مسجلا 190.6 ريالًا.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعًا سهم “المتحدة للتأمين” بنسبة هبوط 9.96% عند سعر 21.88 ريالا، تلاه سهم “التأمين العربية” بنسبة 9.9% عند سعر 14.38 ريال.

وعلى مستوى قيم التداول تصدر سهم “الراجحي” بنحو 437 مليون ريال، تلاه سهم معادن بـ436 مليون ريال.

فيما تصدَّر أحجام التداولات سهم كيان السعودية بـ11.2 مليون سهم، ثم دار الأركان بـ10.4 مليون سهم، وبترو رابغ بـ9.2 مليون سهم.