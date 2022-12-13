الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «أمريكانا»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.87% رابحًا 187.95 نقطة ليغلق عند مستوى 10221.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.25% خاسرًا 46.01 نقطة ليغلق عند مستوى 18541.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 534.4 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وصعد 17 قطاعًا ببورصة السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 3.42%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.07%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.39%، ثم قطاعا التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.7%،

فيما تراجعت قطاعات الإعلام والترفيه، وتجزئة السلع الكمالية، والرعاية الصحية بنسبة 0.67%، 0.58%، 0.12%، على التوالي.

وقفز 178 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أمريكانا” بنسبة 12.41%، ثم سهم “تنمية” بنسبة 9.86%، ثم سهم “الحفر العربية” بنسبة 9.61%،

وتراجع 34 سهمًا؛ على رأسها سهم “تهامة” بنسبة 9.96%، ثم سهم “أسواق العثيم” بنسبة 3.92%، ثم سهم “اتحاد الخليج الأهلية” بنسبة 3.10%، فيما تصدّر سهم “أمريكانا” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 1.3 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1852.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 256.6 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 18.5% بضغوط تراجع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.85%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط تراجع سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 0.64% بضغوط هبوط سهمي بنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 0.41%، 0.37%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة نمو 33.41% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة ترافكو بنسبة 7.69%، وصعد سهم بنك السلام بنسبة 1.04%.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.61% خاسرًا 183.40 نقطة ليغلق عند مستوى 11184.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 110 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال عبر تنفيذ 17210 صفقة، وتراجع 30 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.10%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.02%.