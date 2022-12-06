الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «التصنيع»

محت سوق الأسهم السعودية خسائرها التي منيت بها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ونجح المؤشر في الإغلاق على مكاسب 0.24%.

وارتفع مؤشر “تاسي” في نهاية الجلسة بنحو 25.12 نقطة عند مستوى 10444.27 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.96 مليار ريال.وتراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء، إذ طغى أثر صعود الدولار الأميركي والضبابية الاقتصادية على تأثير وضع سقف لأسعار النفط الروسي وتوقعات زيادة الطلب في الصين.

الأسهم السعودية

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.09% إلى 81.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 79 سنتا أو 1.03 دولار إلى 76.14 دولار.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 133.3 مليون سهم، وسجلت أسهم 109 شركات ارتفاعاً في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 91 شركة من إجمالي 219 شركة.وزاد سهم مصرف الراجحي 1.04%،

وصعد سهم بترو رابغ 3.42%، بينما تراجع عملاق النفط السعودي “أرامكو” بنسبة 0.46%.وكانت أسهم شركات: التصنيع، وسلوشنز، وعلم، وصادرات، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 6.19% و3.96%،

أما أسهم شركات: عناية، والصقر للتأمين، وشمس، وسلامة، والجوف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 9.96% و 3.68%.