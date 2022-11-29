الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «الشرقية للتنمية»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.05% رابحًا 5.37 نقطة ليغلق عند مستوى 10752.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.22% خاسرًا 41.08 نقطة ليغلق عند مستوى 18771.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

الأسهم السعودية

وصعدت 8 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها الطاقة بنسبة 2.90%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.13%، يليه قطاعي الاتصالات، والرعاية الصحية بنسبة 0.89%، 0.87%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 2%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.83%، ثم قطاعي التأمين، والأدوية بنسبة 1.36%، 1.28%، على التوالي.وقفز 81 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الشرقية للتنمية” بنسبة 9.96%، ثم سهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 5.15%، ثم سهم “ساسكو” بنسبة 4.29%، وتراجع 120 سهمًا على رأسها سهم “شمس” بنسبة 9.93%، ثم سهم “اتحاد الخليج الأهلية” بنسبة 4.76%، ثم سهم “عناية” بنسبة 4.30%، فيما تصدر سهم “سابك” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 335.9 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.1 نقطة، وبلغ حجم التداول 522.4 ألف سهم بقيمة 192.3 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 4.59% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.1%.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 2.05% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.43%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.06% بضغوط هبوط سهمي سوليدرتي البحرين، بيت التمويل الكويتي بنسبة 4.08%، 1.75%، على التوالي.