الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «شمس»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.32% رابحًا 34.90 نقطة ليغلق عند مستوى 10965.41 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% رابحًا 81.65 نقطة ليغلق عند مستوى 19131.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.1 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وصعد 13 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.94%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.98%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، ثم قطاعات الطاقة، والسلع طويلة الأجل، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.86%، 0.83%، 0.8%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعي الرعاية الصحية، وتجزئة الأغذية بنسبة 2.53%، 2.24%، على التوالي، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.81%.

وقفز 100 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “شمس” بنسبة 9.87%، ثم سهم “مجموعة تداول” بنسبة 5.74%، ثم سهم “اتحاد الخليج الأهلية” بنسبة 4.12%، وتراجع 101 سهمًا على رأسها سهم “أسواق العثيم” بنسبة 4.27%، ثم سهم “سليمان الحبيب” بنسبة 3.76%، ثم سهم “الآمار” بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 294.1 مليون ريال سعودي.



بورصة البحرين

كما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.04% رابحًا 0.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1863.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 726.8 ألف سهم بقيمة 279.1 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 18.38% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.4%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 3.77% مدفوعًا بارتفاع سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.92%، 0.04%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 13.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، وهبط سهم بنك السلام بنسبة 1.03%.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% خاسرًا 6.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7572.13 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسرًا 3.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8483.71 نقطة.

ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% خاسرًا 16.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.20% رابحًا 11.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5822.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 151.1 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8866 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1%، يليه قطاعي الطاقة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.68%، 0.64%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات المالية، والصناعة بنسبة 0.37%، 0.35%، على التوالي.

وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.21%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والتأمين، والمواد الأساسية، والخدمات الاستهلاكية، والبنوك بنسبة 8.05%، 3.06%، 0.17%، 0.06%، 0.05%، على التوالي.