الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بصدارة سهم «صناعة الورق»

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء مرتفعا 243.5 نقطة ليقفل عند مستوى 11809 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال، ليسجل أعلى وتيرة ارتفاع منذ 18 يوليو 2022 عندما صعد 263 نقطة.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 148 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم صناعة الورق وأنعام والحكير والبحري والاستثمارات الأكثر ارتفاعا، أما أسهم ساب تكافل وأسلاك وأنابيب الشرق والكيمائية وايان الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع بين 5.5 و 9.9 % والانخفاض ما بين 1.6 و 2.8 %.

وتصدرت أسهم الإنماء ودار الأركان والجزيرة وزين والأهلي الشركات الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم الراجحي والاهلي ومعادن والإنماء وسابك الأكثر نشاطا بالقيمة.