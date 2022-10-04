الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بصدارة «إس تي سي حلول»

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعًا 172.45 نقطة ليسجل مستوى 11780.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 195 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 385 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها.

أداء الأسهم السعودية الثلاثاء

وأغلقت أسهم 33 شركة على تراجع وكانت أسهم شركات سلوشنز، وأنابيب، وجبل عمر، وتكافل الراجحي، وتعليم ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليجية العامة، والأمار، ومجموعة صافولا، والإعادة السعودية، وجاكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.67% و2.58% ..

وصعد سهم إس تي سي حلول بنسبة 7.67% إلى 264.0 ريال. وصعد سهم العربية للأنابيب بنسبة 7.64% إلى 37.8 ريال.

كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والتصنيع، والإنماء، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودرا الأركان، وسابك، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 264.85 نقطة ليقفل عند مستوى 20339.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 491 ألف سهم تقاسمتها 2758 صفقة.