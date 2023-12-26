الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة شركة سال

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بقيادة شركة سال، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.5%، عند 11872 نقطة، وبتداولات بلغت 7.548 مليار ريال.

ووفقًا لبيانات “تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 241.597 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.219 تريليون ريال.

صعود سهم شركة سال

ارتفعت أسهم 122 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 98، من بين 231 شركة مدرجة بالسوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات سال، وكاتريون، وتشب، والزامل للصناعة، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات مرنة، ووقت اللياقة، وسلوشنز، وسيسكو القابضة، والسيف غاليري، الأكثر انخفاضًا.

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 24022 نقطة، وبتداولات بلغت 30.786 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.935 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.734 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 29 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 28، من بين 79 شركة مدرجة بالسوق الموازية.