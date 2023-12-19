الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة شركة ساسكو

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بقيادة شركة ساسكو ، إذ صعد المؤشر بنسبة 0.3%، عند 11713 نقطة، وبتداولات بلغت 4.204 مليار ريال.

ووفقا لبيانات “تداول” بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 234.553 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.180 تريليون ريال.

صعود شركة ساسكو

ارتفعت أسهم، 127 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 89، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركة ساسكو ، والمصافي، والزامل للصناعة، وطباعة وتغليف، وبدجت السعودية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ساكو، والصناعات الكهربائية، والموارد، وسهل، والأول، الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 1.5% عند 23914 نقطة، وبتداولات بلغت 20.425 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.219 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.198 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 31 شركة، بنهاية تداولات اليوم، بينما انخفضت 28، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.