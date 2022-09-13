الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة سهم مصرف الراجحي

زاد مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.52% مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.03%، كما ارتفعت أسهم شركة سابك عملاق البتروكيماويات السعودي بنسبة 0.72%.

وارتفع المؤشر الأول للبورصة الكويتية 0.82% مع صعود سهم المعامل 7.5% ةمنشآت 3.7% ومراكز 3.5%. وزاد المؤشر القطري بنسبة 0.9% مع ارتفاع سهم قطر الوطني 3.3% والخليج الدولية 1.9%.

صعود الأسهم السعودية

ارتفع سهم “سيرا” بنسبة 1.4% عند سعر 20.28 ريال بتداولات بلغت 111.25 مليون ريال، بعد الإعلان عن رغبة صندوق الاستثمارات العامة في امتلاك حصة 30% من شركة المسافر التابعة لشركة “سيرا” مقابل سداده نحو 1.55 مليار ريال في اكتتاب لزيادة رأسمال شركة المسافر.

وذكر مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال ، أن بعض الأسهم في السوق السعودية غير المرتبطة بالتذذب العالي في أسعار البترول سجلت أفضل أداء خلال آخر 5 أيام، وهي “تنمية” و”الدريس” وبدجت”.

وأضاف أن نهاية الأسبوع الماضي شهدت بعض التشاؤم لكن السوق تعامل مع الوضع وارتفع في آخر 3 أيام.

وأوضح السديري أن قطاع البتروكيماويات تعرض للانخفاض وأغلب شركاته كانت الأسوأ أداءً في آخر 5 أيام لارتباط القطاع بأسعار البترول.

وقال رئيس أبحاث الراجحي كابيتال، إن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وأمريكا خلال آخر 3 أسابيع انعكس على أسعار اليوريا بشكل أسرع من انعكاسه على أسعار الغاز، ولذلك قفزت أسعار اليوريا بنحو 20% خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يؤثر على شركات مثل معادن وسابك الزراعية وسافكو.

وتوقع السديري استمرار ارتفاع أسعار اليورويا لنهاية السنة الحالية على أن تعود للتراجع بعدها.