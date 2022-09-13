الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة سهم مصرف الراجحي

ارتفع سهم "سيرا" بنسبة 1.4% عند سعر 20.28 ريال

الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة سهم مصرف الراجحي
أيمن عزام

أيمن عزام

5:59 م, الثلاثاء, 13 سبتمبر 22

زاد مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.52% مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.03%، كما ارتفعت أسهم شركة سابك عملاق البتروكيماويات السعودي بنسبة 0.72%.

وارتفع المؤشر الأول للبورصة الكويتية 0.82% مع صعود سهم المعامل 7.5% ةمنشآت 3.7% ومراكز 3.5%. وزاد المؤشر القطري بنسبة 0.9% مع ارتفاع سهم قطر الوطني 3.3% والخليج الدولية 1.9%.

صعود الأسهم السعودية

ارتفع سهم “سيرا” بنسبة 1.4% عند سعر 20.28 ريال بتداولات بلغت 111.25 مليون ريال، بعد الإعلان عن رغبة صندوق الاستثمارات العامة في امتلاك حصة 30% من شركة المسافر التابعة لشركة “سيرا” مقابل سداده نحو 1.55 مليار ريال في اكتتاب لزيادة رأسمال شركة المسافر.

وذكر مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال ،  أن بعض الأسهم في السوق السعودية غير المرتبطة بالتذذب العالي في أسعار البترول سجلت أفضل أداء خلال آخر 5 أيام، وهي “تنمية” و”الدريس” وبدجت”.

وأضاف أن نهاية الأسبوع الماضي شهدت بعض التشاؤم لكن السوق تعامل مع الوضع وارتفع في آخر 3 أيام.

وأوضح السديري أن قطاع البتروكيماويات تعرض للانخفاض وأغلب شركاته كانت الأسوأ أداءً في آخر 5 أيام لارتباط القطاع بأسعار البترول.

وقال رئيس أبحاث الراجحي كابيتال، إن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وأمريكا خلال آخر 3 أسابيع انعكس على أسعار اليوريا بشكل أسرع من انعكاسه على أسعار الغاز، ولذلك قفزت أسعار اليوريا بنحو 20% خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يؤثر على شركات مثل معادن وسابك الزراعية وسافكو.

وتوقع السديري استمرار ارتفاع أسعار اليورويا لنهاية السنة الحالية على أن تعود للتراجع بعدها.

أيمن عزام

أيمن عزام

5:59 م, الثلاثاء, 13 سبتمبر 22