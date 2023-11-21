الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة الصناعات الكهربائية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسب 0.1%، عند 11129 نقطة، وبتداولات بلغت 5.536 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 266.119 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.104 تريليون ريال.

ارتفعت أسهم 85 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 123، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الصناعات الكهربائية ، والسيف غاليري، والعمران، والتطويرية الغذائية، وزجاج، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، إم آي إس، وفيبكو، وسبكيم العالمية، ومدينة المعرفة، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضا.

صعود سهم الصناعات الكهربائية

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 1%، عند 24103 نقطة، وبتداولات بلغت 14.343 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.205 مليون سهم، فيما كانت القيمة السوقية نحو 51.862 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 27 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 74 شركة مدرجة في السوق الموازية.