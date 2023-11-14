الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة التطويرية الغذائية

ارتفع سوق الأسهم السعودية “تداول”، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيادة سهم التطويرية الغذائية، وبدعم من 3 قطاعات كبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق السعودي “تاسي” مرتفعًا 0.62%، بمكاسب بلغت 67.35 نقطة، عند مستوى 10,857.1 نقطة.

كما ارتفع السوق الموازية ليغلق المؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعًا 1.19%، بما يعادل 268.54 نقطة، صعدت به إلى مستوى 22,796.86 نقطة.

ارتفاع التطويرية الغذائية

وتصدّر سهم “القمم” مكاسب السوق الموازية، بارتفاع نسبته 9.43%، وسجل سهم “ميار” أعلى الخسائر بعد هبوطه 9.36%.

وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيًّا، بصدارة قطاع السلع طويلة الأجل الذي هبط 4.18%، وأغلق قطاع الاتصالات متراجعًا 0.31%، ليخالف أداء القطاعات الكبرى.

وتصدّر سهم “التطويرية الغذائية” الأكثر ارتفاعًا نسبته 9.87%، فيما تصدَّر سهم “الأصيل” 10% الأكثر تراجعًا.

وتراجعت قيم التداول إلى 5.03 مليار ريال، مقابل 5.19 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت كميات التداول إلى 263.2مليون سهم.

وارتفعت 3 قطاعات رئيسية، تصدّرها قطاع البنوك بارتفاع 1.26%، وصعد قطاع الطاقة 0.45%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعًا نسبته 0.16%.