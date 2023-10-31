الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «عذيب للاتصالات»

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بقيادة عذيب للاتصالات، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 1.5%، ليصل إلى 10690 نقطة، وبتداولات بلغت 6.139 مليار ريال.

وأظهرت بيانات تداول، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 215.148 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.814 تريليون ريال.

صعود سهم عذيب للاتصالات

ارتفعت أسهم 137 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 77، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات ، وسلامة، والتأمين العربية، وأنابيب، والاتحاد الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، بوبا العربية، والعربية، وعلم، وأيان، وسلوشنز، الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 22349 نقطة، وبتداولات بلغت 19.086 مليون سهم.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.252 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.368 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 22، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.