الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة شركة صناعة الورق

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.8% بقيادة شركة صناعة الورق عند الإغلاق اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع إقامة مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وأنهى المؤشر الرئيسي التداولات عند 10379 نقطة، وبتداولات بلغت 4.588 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 195.390 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 10.802 تريليون ريال، وفقًا لبيانات تداول.

صعود سهم صناعة الورق

ارتفعت أسهم 87 شركة عند نهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 129، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وأديس، والكيميائية، ونسيج، والإنماء، الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم مجموعة الحكير، ومسك، وأبو معطي، وريدان، وجبل عمر الأكثر انخفاضًا.

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على انخفاض بنسبة 1%، عند مستوى 22458 نقطة، وبتداولات بلغت 31.724 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.302 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.649 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 15 شركة، فيما انخفضت 40، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.