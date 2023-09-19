الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة شركات ثمار

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الثلاثاء على صعود بقيادة شركات ثمار، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” الجلسة مرتفعًا 34.73 نقطة عند مستوى 11,070.77 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 391.4 مليون سهم، وبقيمة تقدَّر بحوالي 5.9 مليار ريال سعودي، تمّت من خلال 475.5 ألف صفقة.

صعود شركات ثمار

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم، كانت أسهم شركات ثمار، فيبكو، التعمير، معادن، الحفر العربية هي الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم شركات الباحة، الراجحي ريت، أسمنت الجنوب، أسمنت ينبع، سلامة هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.26% و9.92% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية- نمو حد أعلى- تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 119.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 22,409.39 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 19 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 1.3 مليون سهم، تمّت من خلال 2238 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعًا لأسهم 117 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 94 شركة.

وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية- نمو حد أعلى- ارتفاعًا بأسهم 26 شركة، وانخفاضًا لأسهم 21 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.