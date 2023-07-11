الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة العربية للتعهدات الفنية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع بقيادة العربية للتعهدات الفنية، حيث اختتم المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.76%، بما يعادل 77.57 نقطة، ليسجل 11,664.50 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 355 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 7.8 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 494.3 ألف صفقة.

صعود العربية للتعهدات الفنية

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، كانت أسهم شركات العربية للتعهدات الفنية، السعودية لمنتجات الألبان، اتحاد اتصالات، علم، الكيميائية، شاكر هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات مجموعة أنعام الدولية القابضة، الباحة للاستثمار والتنمية، أميانتيت العربية السعودية، ملاذ للتأمين، الصناعات الكهربائية، هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.06% و7.87% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية “نمو حد أعلى” تعاملات اليوم على خسائر بواقع 425.10 نقطة مسجلًا 23,267.27 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 2.8 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 37.3 مليون سهم، تمت من خلال 4,227 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعًا لأسهم 77 شركة عند الإغلاق،

في حين تراجعت أسهم 145 شركة، وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية “نمو حد أعلى” ارتفاعًا بأسهم 16 شركة، وانخفاضًا لأسهم 26 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.