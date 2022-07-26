الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بصدارة «التطويرية الغذائية»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.76% رابحًا 89.99 نقطة ليغلق عند مستوى 11964.21 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.17% خاسرًا 247.03 نقطة ليغلق عند مستوى 20791.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.3 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وصعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.63%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.74%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.40%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، 0.67%، على التوالي، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والأدوية بنسبة 0.37%.

تراجعت قطاعات إدارة وتطوير العقارات، والسلع طويلة الأجل، والصناديق والعقارية المتداولة، والنقل، والاتصالات بنسبة 0.82%، 0.79%، 0.35%، 0.25%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 102 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “التطويرية الغذائية” بنسبة 10%، ثم سهم “شمس” بنسبة 5.75%، ثم سهم “أكوا باور” بنسبة 5.37%، وتراجع 93 سهمًا على رأسها سهم “المتحدة للتأمين” بنسبة 10%، ثم سهم “سلامة” بنسبة 3.52%، ثم سهم “باعظيم” بنسبة 3.38%، فيما تصدر سهم “دار الأركان” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 492.8 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% رابحًا 21.97 نقطة ليغلق عند مستوى 7721.85 نقطة.

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% رابحًا 42.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8614.50 نقطة.

ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسرًا 27.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5864.19 نقطة.

وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% رابحًا 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6123.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 283.3 مليون سهم بقيمة 70.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.4 ألف صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والعقار بنسبة 0.23%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاعات التأمين، والصناعة، والخدمات المالية بنسبة 0.17%، 0.14%، 0.13%، على التوالي.

وتراجع قطاعي الاتصالات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، 0.62%، على التوالي.