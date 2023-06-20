الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة ملاذ للتأمين

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” على ارتفاع بنسبة 0.8%، بما يعادل 9.67 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 11431 نقطة، وبتداولات بلغت 5.693 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحسب “تداول”، 233.731 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 10.847 تريليون ريال.

صعود سهم ملاذ للتأمين

ارتفعت أسهم 120 شركة، فيما انخفضت أسهم 82 شركة، من أصل 226 شركة مُدرجة في سوق الأسهم.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين والعربية للتعهدات الفنية والحسن غازي إبراهيم شاكر ومجموعة الخليج للتأمين-السعودية الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم الباحة، وصدر، والدوائية، وتوبي، والمواساة الأكثر انخفاضًا.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.0% و6.67% على التوالي.

انخفاض مؤشر نمو

انخفض مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 4.3% ليصل إلى مستوى 26967 نقطة، وبتداولات بلغت 52.785 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.510 مليون سهم، وبقيمة سوقية 68.315 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 36 شركة، وانخفضت أسهم 17 شركة، من أصل 61 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وانخفض مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.1% عند سعر التسوية 1507، وانخفض مؤشر الصكوك والسندات بنسبة 0.1% عند النقطة 938.68.