الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة أسواق عبد الله العثيم

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع بقيادة سهم أسواق عبد الله العثيم ، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على صعود بنسبة 0.21 %، بما يعادل بنحو 23.28 نقطة، ليسجل 11,316.87 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 190.7 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.7 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 454.4 ألف صفقة.

صعود سهم أسواق عبد الله العثيم

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم أسواق عبد الله العثيم ، مرافق، الدريس، سلوشنز، السعودي الألماني الصحية هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات تهامة، أمانة للتأمين، عناية، المتحدة للتأمين، أسمنت ام القرى هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.19% و 2.11% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 112.78 نقطة مسجلا 21,428.78 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 47 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 609.4 ألف سهم، تمت من خلال 2,493 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 104 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 106 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 20 شركة، وانخفاضا لأسهم 28 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.