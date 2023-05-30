الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة الوطنية للرعاية الطبية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء مرتفعًا، بقيادة الوطنية للرعاية الطبية ، حيث صعد المؤشر 4.31 نقاط، بما يعادل 0.04%، ليقفل عند مستوى 11139.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 150 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

صعود سهم الوطنية للرعاية الطبية



وكانت أسهم شركات الوطنية للرعاية الطبية ، وأسواق عبدالله العثيم، وسدافكو، وفيبكو، ونادك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بروج للتأمين، ومجموعة صافولا، والعالمية، وأميانتيت، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.57% و3.98%.



فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا، والخليج العامة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وجبل عمر، ولوبريف، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية اليوم منخفضاً 64.82 نقطة ليقفل عند مستوى 20943.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.1 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم.



كما نفذت اليوم 5 صفقات خاصة على 1.1 مليون سهم من أسهم شركتي “إس تي سي” وأرامكو السعودية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 449 مليون ريال.