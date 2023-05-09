الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة قطاع الطاقة

الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الثلاثاء، مرتفعا، ليعاود مكاسبه بدعم مباشر من قطاع الطاقة بقيادة سهم “أرامكو” السعودية، الذي سجل ارتفاعات قوية بعد إعلان نتائج وتوقعات الربع الأول.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” مرتفعا 0.43%، بمكاسب بلغت 48.89 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,305.28 نقطة.

قطاع الطاقة

وارتفعت قيم التداول إلى 6.11 مليار ريال، مقابل 5.57 مليار ريال، بالجلسة السابقة، وصعدت كمية التداول إلى 244.5 مليون سهم، مقارنة بـ 209.48 مليون سهم، تم التداول عليها بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وجاء إغلاق 7 قطاعات باللون الأخضر، بقيادة قطاع الطاقة الذي صعد 30.7%، تصدر بها القطاعات الرابحة، وارتفع قطاع المواد الأساسية 035%.

وأغلق سهم أرامكو السعودية مرتفعا 3.23%، ليصل إلى مستوى 33.60 ريال، بالتزامن مع إعلان الشركة صباح اليوم الثلاثاء عن نتائج وتوزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2023.

وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيا، بصدارة قطاع السلع طويلة الأجل الذي هبط 1.24%، وتراجع قطاع الاتصالات 1.02%، وسجل قطاع البنوك تراجعا 0.1%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 78 سهماً، تصدرها سهم “المتحدة للتأمين” بارتفاع نسبته 10%، وجاء إغلاق 134 سهماً باللون الأحمر، بصدارة سهم “تهامة” الذي هبط 9.96%.

وتصدر “أرامكو السعودية” نشاط الأسهم من حيث القيم بـ 688.9 مليون ريال، وكانت أعلى التداولات لسهم “زين السعودية” بكمية تداول بلغت 34.97 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.01%، بما يعادل 2.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 21,055.56 نقطة.

وسجل سهم “ميار” أعلى الخسائر بعد هبوطه 8.15%، وكانت أعلى المكاسب لسهم “أكاديمية التعلم” الذي أغلق مرتفعا 9.48%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الإثنين بتراجع هامشي لم يتجاوز 0.26 نقطة، في ظل تباين أداء قطاعاته الكبرى، وسط تحسن السيولة.

وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيا، بصدارة قطاع السلع طويلة الأجل الذي هبط 1.24%، وتراجع قطاع الاتصالات 1.02%، وسجل قطاع البنوك تراجعا 0.1%.