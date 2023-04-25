الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «تهامة للإعلان»

اختتمت مؤشرات السوق المالية السعودية، تعاملات اليوم الثلاثاء، أول أيام جلسات التداول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مرتفعة بقيادة سهم “تهامة للإعلان”، وزاد مؤشرها الرئيسي «تاسي» بنسبة 0.91% بما يعادل 101.54 نقطة، متحولًا من الخسارة في منتصف التداولات، فيما حقق مؤشر نمو- السوق الموازية ارتفاعًا قياسيًّا، وعزز نموه إلى نسبة 2.12% من 1.08%، في منتصف التداولات.

بلغ مؤشر السوق الرئيسية مستوى 11.265.11 نقطة، وبتداولات بلغت أكثر من 6.2 مليارات ريال، وبقيمة سوقية وصلت إلى 10.6 تريليون ريال.

صعود سهم “تهامة للإعلان”

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 214,604 مليون سهم، سجلت منها أسهم 148 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسهم 64 شركة.

وكان سهم تهامة الأكثر ارتفاعًا، تلاه أسترا الصناعية، ثم الصناعات الكهربائية، وأسواق العثيم، والعبداللطيف، في حين تصدر سهم المعمر لأنظمة المعلومات ( ام آي اس)، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تلاه ساب، فجرير، ثم صدر وأسمنت تبوك.

وصعد سهم تهامة للإعلان والعلاقات العامة بنسبة 7.65% إلى 25.0 ريال سعودي.

ووصل مؤشر نمو -السوق الموازية مستوى 21.351.97 نقطة، وبتداولات بلغت أكثر من 21.9 مليون ريال، بقيمة سوقية تتجاوز 41.5 مليار ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 355.322 ألف سهم، ارتفعت منها أسهم 33 شركة، وتراجعت أسهم 15 شركة.