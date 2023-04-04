الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة تهامة للإعلان والعلاقات العامة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بقوة خلال تعاملات يوم الثلاثاء بقيادة «تهامة للإعلان والعلاقات العامة» ، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على صعود بنسبة 1.31%، بما يعادل 141.71 نقطة ليصل إلى مستوى 10,948.60 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ بداية فبراير الماضي، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 232.2 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.7 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 441.5 صفقة.

صعود «تهامة للإعلان والعلاقات العامة»

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات تهامة للإعلان والعلاقات العامة، الباحة، أسواق المزرعة، بترو رابغ، زين السعودية هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات الوطنية للتنمية الزراعية، العربية، لازوردي، الإعادة السعودية، الشرقية للتنمية هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 1.85% و 9.99%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تعاملات اليوم مستقرا عند مستوى 20,125.63 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 17.7 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 270.1 ألف سهم، تمت من خلال 1,739 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 143 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 70 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية ارتفاعا بأسهم 19 شركة، وانخفاضا لأسهم 24 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.