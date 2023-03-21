الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة « بحر العرب»

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات يوم الثلاثاء بقيادة سهم بحر العرب ، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة على صعود بنسبة 1.39%، بما يعادل 141.62 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,359.74 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 157.7 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 353.3 صفقة.

صعود سهم بحر العرب

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية ، فكانت أسهم بحر العرب، العرض المتقن للخدمات التجارية، السعودية للصادرات الصناعية، السعودية للصناعات المتطورة هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات أسمنت اليمامة، علم، المراعي، تكافل الراجحي، أسمنت الجوف هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 1.40% و 9.95%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وتراجع سهم المراعي بنسبة 2.01% إلى 53.6 ريال.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تعاملات اليوم تراجع بنحو 39.41 نقطة ليستقر عند مستوى 18,928.89 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 28.7 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 304.9 ألف سهم، تمت من خلال 2,580 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 176 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 38 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية ارتفاعا بأسهم 22 شركة، وانخفاضا لأسهم 21 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.