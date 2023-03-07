الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «الوطنية للتعليم»

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات يوم الثلاثاء بقيادة سهم الوطنية للتعليم ، حيث صعد المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – بنحو 25.36 نقطة أو بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10,473.32 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 175.9 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 4.6 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 342.8 صفقة.

صعود سهم الوطنية للتعليم

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، فكانت أسهم شركات ثمار، الوطنية للتعليم، مبكو، سيسكو، زين السعودية هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات عذيب للإتصالات، الجوف، الكثيري، سيرا، الخبير ريت هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.85% و 9.92%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وصعد سهم “الوطنية للتعليم” بنسبة 6.25% ليصل إلى 108.8 ريال.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم منخفضا بنحو 30.96 نقطة ليستقر عند مستوى 18,868.33 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 101 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 420.8 ألف سهم، تمت من خلال 2,061 صفقة.