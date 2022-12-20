الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «كابلات الرياض»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.92% رابحًا 93.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10280.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% خاسرًا 65.13 نقطة ليغلق عند مستوى 18650.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 136.8 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.

الأسهم السعودية

وصعد 12 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.49%، يليه قطاعي السلع الرأسمالية، والبنوك بنسبة 1.1%، 1.09%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.95%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي النقل، والتأمين بنسبة 0.56%، 0.53%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.1%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.81%، ثم قطاعات التطبيقات وخدمات التقنية، والاستثمار والتمويل، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.66%، 0.63%، 0.61%، على التوالي.

وقفز 139 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “كابلات الرياض” بنسبة 8.86%، ثم سهم “سابك للمغذيات الزراعية” بنسبة 6.18%، ثم سهم “بن داود” بنسبة 5.23%، وتراجع 69 سهمًا على رأسها سهم “شمس” بنسبة 9.97%، ثم سهم “تهامة” بنسبة 3.70%، ثم سهم “العربي” بنسبة 3.26%، فيما تصدر سهم “سابك للمغذيات الزراعية” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 384.4 مليون سعودي.

بورصة البحرين

زاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.16% رابحًا 2.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1856.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 313.1 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 41.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.5%، وصعدت أسهم شركة البحرين الوطنية القابضة، وبنك السلام، وبنك البحرين والكويت بنسبة 4.65%، 3.03%، 1.65%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 3.51% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 7.31%.