الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة.. وصعود سهم «سايكو» بنسبة 10%

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.27% خاسرًا 32.76 نقطة ليغلق عند مستوى 12020.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.21% رابحًا 44.24 نقطة ليغلق عند مستوى 21505.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 231.2 مليون سهم بقيمة 9.04 مليار ريال.

تراجع الأسهم السعودية

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 4.54%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 4.15%، يليه قطاعي الخدمات الاستهلاكية والسلع طويلة الأجل بنسبة 2.65%، 2.63%، على التوالي،

ثم قطاع النقل بنسبة 2.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، ثم قطاعا المرافق العامة والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.55%، 1.54%، على التوالي،

ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.08%، ثم قطاعي الطاقة والسلع الرأسمالية بنسبة 0.96%، 0.93%، على التوالي،

فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.85%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.67%.

وقفز 48 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “سايكو” بنسبة 10%، ثم سهم “تكافل الراجحي” بنسبة 9.96%، ثم سهم “رعاية” بنسبة 6.64%،

وتراجع 161 سهمًا على رأسها سهم “التطويرية الغذائية” بنسبة 10%، ثم سهم “بحر العرب” بنسبة 9.87%، ثم سهم “متطورة” بنسبة 9.57%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.52% خاسرًا 9.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1842.73 نقطة،

وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 479 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 49.84% بضغوط هبوط أسهم بنك البحرين الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبة 6.25%، 1.76%، 1.15%، 0.82%، على التوالي،

ثم قطاع العقارات بنسبة 13.26% بضغوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.61%،

وصعد سهما بنك البحرين الوطني، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.14%، 0.33%، على التوالي.