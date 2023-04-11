الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة «الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة»

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجعا خلال تعاملات يوم الثلاثاء بقيادة “الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة” ، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على انخفاض بنسبة 0.52% بنحو 56.43 نقطة ليصل إلى مستوى 10,849.05 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 168.1 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 385.7 صفقة.

تراجع «الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة»

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات أسيج، توبي، ثمار، دور، نقي هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ، الباحة، صدر، الواحة، الإستثمار هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.50% و 7.26%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 73.42 نقطة مسجلا 20,112.57 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 32.4 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 698.5 ألف سهم، تمت من خلال 1,910 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 71 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 137 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية ارتفاعا بأسهم 25 شركة، وانخفاضا لأسهم 19 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.