الأسهم السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة شركة «ثمار»

تكبد مؤشر سوق الأسهم السعودية خسائر حادة خلال تعاملات الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي بهذا الأسبوع، وأغلق المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” الجلسة على تراجع بنحو 97.92 نقطة ليصل إلى مستوى 10.207.17 نقطة، حيث فقَد المؤشر نحو 256.01 نقطة منذ بدء تعاملات الأحد، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 146.5 مليون سهم، وبقيمة تُقدَّر بحوالي 4.4 مليار ريال سعودي، تمّت من خلال 352.3 صفقة.

الأسهم السعودية الثلاثاء

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، كانت أسهم أميانتيت، نادك، التعاونية، إم آي إس، علم هي الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم شركات ثمار، تكوين، وفرة، الصقر للتأمين، مجموعة الحكير هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.02% و9.92% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية- نمو حد أعلى- تعاملات اليوم متراجعًا كذلك بنحو 72.77 نقطة ليستقر عند مستوى 18.964.80 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 15.8 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 196.1 ألف سهم، تمت من خلال 1771 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعًا لأسهم 56 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 157 شركة،

وشهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعًا بأسهم 15 شركة، وانخفاضًا لأسهم 24 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.